شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل الفيروسات الكبدية؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات الكبدية تنتقل عن طريق الدم مثل فيروس سى وبى ودى وتحدث العدوى بها عن طريق الدم الملوث من شخص مصاب بينما ينتقل فيروس الكبدى A عن طريق الطعام الملوث .

وتشمل مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية:

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العينى، مستشفى أحمد ماهر التعليمى، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) فى محافظة القاهرة.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) فى محافظة الدقهلية

- (مستشفى الزقازيق التعليمي) فى محافظة الشرقية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية) فى محافظة الإسكندرية

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية) فى محافظة المنوفية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي) فى محافظة الغربية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بنى سويف) فى محافظة بنى سويف

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا) فى محافظة المنيا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الفيوم العام) فى محافظة الفيوم

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا) فى محافظة قنا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج) فى محافظة سوهاج

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحى الجامعي) فى محافظة أسيوط