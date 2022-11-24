شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اعرف الضوابط والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة الاستعداد لامتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية تكون أسئلة الامتحان اختيار من متعدد ومقالية فى منهج شهر نوفمبر الجارى وفيما درسه الطالب، وتعقد الامتحانات فى المدارس خلال اليوم الدراسى.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لباقى صفوف النقل تكون الأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر نوفمبر ويوضع امتحان الشهر حتى يتم تحصيل نواتج التعلم بالدروس، ويجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

وأشارت الوزارة إلى تكون درجة الاختبار 10 درجات فقط أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة وتتكون الأسئلة في اختيار من متعدد وزمن الاختيار يكون حصة واحدة، موضحة أن الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.