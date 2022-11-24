شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. سجل قراءة عداد المياه وسدد فاتورتك أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عددا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين؛ للتسهيل عليهم وتمكينهم من الاستعلام عن الفاتورة، وتحصيل وسداد فواتير استهلاك مياه الشرب فى أى وقت على مدار اليوم، وإنهاء كل ما يحتاجونه من خدمات التعاقد والحجز وطلب القطع الموفرة، دون الذهاب إلى الشركة.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية الخدمات المتاحة إلكترونيًا على الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب، وكيفية الاستفادة منها.

- خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125، "HCWW 125".

1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.

1-تحميل تطبيق "قراءتي" من خلال Google play مجانا.

2-إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بيانات العميل، والتي تشمل اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، واختيار الشركة والفرع التابع له، وتسجيل الرقم القومي للعميل، ورقم الهاتف.

3-تعيين كلمة مرور مناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة "إنشاء حساب".

4-تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

5-الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تسجيل" وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، ومن ثم الضغط على أيقونة "تأكيد".