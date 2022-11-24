شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" ترسل منشورا تحذيريا يتضمن آليات مواجهة الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار منشور لكافة مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات، يتضمن تعريفات محددة عن الفيروس المخلوى التنفسى وآليات الوقاية منه بين الأطفال والبالغين والعاملين فى القطاع الطبى، وذلك للحد من انتشاره، وتلافى المضاعفات الناتجة عن الإصابة به .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يسبب الفيروس المخلوى التنفسى مرض خفيف شبية بالبرد، لكنه قد يتسبب فى إصابة الأطفال بمضاعفات شديدة مثل التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: قد يحتاج طفل إلي طفلين من كل 100 طفل تقل أعمارهم عند 6 شهور مصاب بعدوى الفيروس المخلوى إلي الدخول للمستشفيات، لاحتياجهم إلي الاكسجين والسوائل الرئوية مضيفة أن أوضاعهم تتحسن ويخرجون في غضون أيام .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض تتمثل في الحمى والرشح والاسهال والقئ واحتقان بالحلق كما يحتاج الطفل إلي زيارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض لتلقي الرعاية والعلاج وتابعت : فى حالة ملاحظة صعوبة فى التنفس أو زرقان في الجلدعلي الأطفال يجب التوجة إلي المستشفي على الفور .

وقالت وزارة الصحة والسكان: فى حالة إصابة الطفل بالفيروس المخلوى التنفسى يمنع اختلاطة مع الأطفال في المدارس والحضانات والمنزل لحمايتهم من انتشار العدوى، ولفتت الوزارة إلي أنه يجب اتباع الاجراءات الوقائية مثل غسيل اليد وتنظيف الأسطح، وعدم تقبيل الأطفال وتهوية الغرف بشكل جيد.