شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ بالمحافظات بعد تحذيرات هيئة الأرصاد وتوقعات سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع المحافظات وخاصة الساحلية حالة الاستعداد، بعد توجيهات وزارة التنمية المحلية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وبناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح اليوم الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الخميس، اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات وخاصة المتوقع سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية بها ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، والتأكد من جاهيزة معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن الوزارة قدمت دعم مالى قدره 600 مليون جنيه لمواجهة تحديات ومخاطر موسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح 3308 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، كما تم شراء 200 معدة جديدة للتعامل مع الأمطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تضمن سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه وبدالات وغيرها.