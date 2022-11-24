شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف سرفيس جديدة تخفف الزحام بالجيزة.. أبرزها المريوطية وأرض اللواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة، عددا من المشاريع التنموية، التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، للقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية وتحسين المظهر العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

”الخليج 365” يرصد في السطور التالية أبرز مواقف سيارات السرفيس الجديدة بالجيزة.

1-موقف سيارات السرفيس بأرض اللواء

-يقام الموقف على مساحة 4 آلاف متر، أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء نطاق حي العجوزة.

-يستوعب 300 سيارة سرفيس، لعدد من الخطوط الداخلية، أهمها أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء الطريق الأبيض وناهيا وجامعه الدول العربية.

-يقضى المشروع على المواقف العشوائية المتواجدة بالمنطقة، ويستبدلها بموقف حضاري مزود بأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات.

-مدعم بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة وغرف للخدمات والتحكم لمتابعة الموقف من الداخل والخارج وإحكام السيطرة عليه.

-مدعم بلافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها، وأعمدة إنارة جمالية.

-مزود بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

-تشمل أعمال المشروع، تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك بجودة عالية بالمنطقة.

2-موقف الشوبك الحضاري الجديد

-يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

-مقام بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف.

-يخدم مواطني قرية الشوبك الشرقي والقرى المجاورة للوحدة المحلية.

-يسع لأكثر من 200 سيارة سرفيس.

-مدعوم بمقاعد للانتظار ودورات مياه وكافة الاحتياحات الخدمية للمواطنين.

-يضم 3 خطوط تنقل كمرحلة أولى وهي خطوط الشوبك حلوان، والصف الشوبك، والشوبك بني سويف.

-تستهدف خطة تطويره خلال المرحلة المقبلة، إضافة عدد من خطوط السير له وفقا لإحتياجات المواطنين لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى الوحدة المحلية.

3-تخصيص موقف سرفيس جديد في الجزء الواقع بين شارع الهرم وشارع فيصل بعد الإنتهاء من تدبيش وتغطية مسار ترعة المريوطية.

4-إنشاء موقف ميكروباص حضاري جديد بديل للمواقف العشوائية في جزء من مسار ترعة المريوطية بعد تدبيشه وتأهيله، وذلك في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والطريق الدائري.