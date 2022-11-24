شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطقس المتقلب.. خرائط الأمطار وفرصها على كافة الأنحاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار وخرائط الأمطار التى تشهدها البلاد اليوم الخميس تزامنا مع عودة حالة التقلبات الجوية.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس، تزامنا مع بداية حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، كما يلى :

- أمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على مناطق من السواحل الشمالية

- أمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين فترات متقطعة

ويشهد اليوم الخميس ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الخميس سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.