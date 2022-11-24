شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لجان متابعة بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل لجان لمتابعة المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى حتى 22 ديسمبر المقبل، بجميع المديريات بهدف التأكيد علي فاعلية أعمال التحقق الداخلي وأدوار ومسئوليات وجاهزية غرف التقييم والتحقق وتنفيذ بعض ورش العمل اللازمة وتنمية وثقل مهارات معلمي التعليم الفني علي اعمال التقييم والتحقق.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات، موضحة أنه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى الحالى، لطلاب التعليم الفنى بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية علي منهجية الجدارات المهنية.

وأوضحت أنه في ضوء التدريبات التي تمت للمرشحين علي أعمال التحقق الداخلي، وبناء علي ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للمحققين الداخليين لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم ،فإنه يتم التشديد على تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد.