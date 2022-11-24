شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة آداب عين شمس: الكلية على مسافة واحدة من جميع الطلاب بانتخابات الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان كافة الجداول الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية والجدول الزمنى على موقع الكلية وداخل مبنى رعاية الشباب.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الطلبة يقوم بدور مهم فى توعية الطلاب بإجراءات الترشح والجدول الزمنى وحثهم على الترشح واختيار من يمثلهم.

ووجهت رساله للطلاب: "من حقك تاخد فرصتك وترشح نفسك تجربة مميزة عشان تختبر نفسك وتكتشف نفسك فى الحياة العملية ومدى قدرتك على المنافسة".

وأكدت أن الكلية على مسافة واحدة من جميع الطلاب والتصويت يتم أمام الطلاب ويتم الفرز من قبل لجنة خاصة بمنتهى الشفافية وترسل النتائج للجنة عليا وكلنا نقف وراء الطلاب على مسافة واحدة.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2023/2022، والتى من المقرر أن تنطلق أعمالها بفتح باب الترشح اليوم الخميس 24 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.

ووفقا للائحة الإدارية المنظمة للاتحادات الطلابية يقصد بالاتحادات الطلابية التنظيمات الشرعية التى تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهى التى ترعى مصالحهم، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته، وتمثيل الطلاب امام الجهات المعنية، والأنشطة الطلابية يقصد بها كافة الأنشطة التى يمارسها الطلاب وتشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والرحلات العلمية والتكنولوجية والجوالة والخدمة العامة وأنشطة الأسر.

ويتشكل الاتحاد من لجان داخلية وتضم لجنة الأسر ولجنة الأنشطة الطلابية ولجنة النشاط الثقافى والإعلامى، ولجنة الجوالة والخدمة العامة، ولجنة النشاط الاجتماعى والرحلات، ولجنة النشاط العلمى والتكنولوجى.

وفيما الشروط الواجب توافرها للتقدم والترشح لعضوية لجان اتحاد الطلاب بالجامعات:

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4- أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5- أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.