شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة المارونية تحتفل اليوم بعيد استقلال لبنان اليوم بكاتدرائية القديس يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل أبروشية القاهرة المارونية، برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفتها والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، بعيد استقلال لبنان، برعاية السفير علي الحلبي سفير لبنان بمصر، اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر وفي تمام الساعة السابعة مساءً بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر.

وتبدأ الاحتفالية بالقداس الإلهى يليه أمسية فنية فى حب لبنان، تتضمن أغانى وأناشيد وطنية لجوقة القديس يوسف وبمشاركة المرنمة منال نعمة بقيادة الخورج جورج

ومن المقرر أيضا أن يشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والسفراء، وعدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وأبناء الأبرشية، ومحبي لبنان.