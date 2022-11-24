شكرا لقرائتكم خبر عن "تمريض حلوان" تنظم قافلة صحية بعنوان "رعاية صحة المرأة" أمام الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية بعنوان "رعايه صحه المرأة" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية والدكتور زينب حسين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم رئيس القسم.

وتم عقد القافلة أمام الباب الرئيسي للجامعة والباب الرئيسي لكلية التمريض والباب الرئيسي للمبنى الإداري، وقدمت القافلة مجموعه كبيرة من الخدمات للسيدات الموجودين بالمبنى الإداري والسيدات الموجودين بالكليه وبالكليات الأخرى ومجموعه أخرى من السيدات الحوامل.

وقدم القائمون على القافلة التوعية والنصائح التمريضية للسيدات أثناء الحمل وعن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن، حيث تم قياس الضغط لحوالي 90 سيدة والسكر لـ 40 سيدة، الوزن لأكثر من 30 سيدة.

وعقدت القافلة بتنسيق كلا من المساعد دكتوره دعاء شحته سعيد والمعيده أسماء رجب منسقى القافلة.