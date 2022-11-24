فرص عمل فى الجيزة.. اعرف الراتب وطريقة التقديم

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وحددت محافظة الجيزة الوظائف المتاحة ومزاياها وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-أمين مخزن - المؤهل معهد متوسط أو فوق متوسط.

-عمال إنتاج - المؤهل دبلوم.

-مبيعات - بكالوريوس تجارة.

-سائق.

-المميزات: تأمينات اجتماعية - ساعات العمل من 8ص حتى 5م.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وأشارت المحافظة، أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بمدينة 6 أكتوبر خلف نادى الصيد، برواتب تصل إلى 4000 جنيه.

وحددت "القوى العاملة" الوظائف المتاحة ومزاياها وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-15 مشرف أمن - خبرة 5 سنوات - 4000 جنيه.

-150 فرد أمن - 3600 جنيه.

-10 مراقب كاميرات - 3000 جنيه.

-10 عامل نظافة - 3200 جنيه.

-10 أمين مخزن - 3500 جنيه.

-الشروط: مؤهل عالى - متوسط.

-السن: 45 : 47 سنة.

المزايا: توفير مواصلات - تأمين اجتماعى - تأمين طبي.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.