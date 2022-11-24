شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 12 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل الطبية بها تشمل محافظات: "القاهرة - البحيرة - مطروح - الوادى الجديد - المنوفية -الغربية - دمياط - بنى سويف - سوهاج - المنيا - أسوان – قنا".

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.