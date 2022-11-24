شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: السماح للمتغيبين عن امتحانات الميد تيرم لظرف قهرى بأدائها مرة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، السماح لطلاب الكلية المتغيبين عن أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" لظرف قهرى أو عذر طبى بأداء الاختبارات مرة ثانية داخل الكلية.

وأوضح الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن يشترط للسماح بأداء الامتحان مرة إضافية تقديم العذر الطبى مدعوم بالمستندات الطبية وقرار من الإدارة الطبية فى حالة العذر الطبي، مشيرا إلى أن اختتام امتحانات الميدتيرم بالكلية سيكون اليوم الخميس.

وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن هناك انتظام كامل فى تصحيح امتحانات الميد تيرم بالكلية حيث أنه بمجرد الانتهاء من الاختبار يبدأ أستاذ المادة فى أعمال التصحيح ، وبمجرد الانتهاء منها يتم إعلان النتائج للطلاب اما اذا كانت درجات الميد تيرم مخصصة فى التكاليف يتم إعلانها مع نتيجة نهاية الفصل الدراسى.