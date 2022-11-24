شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الخميس سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19.