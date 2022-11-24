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خطوة بخطوة.. كيف تستخرج اشتراك مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة، لكل الفئات سواء الجمهور العادى أو الطلاب أو ذوى الهمم وكبار السن.

1- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2- شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة (مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.. إلخ ) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 على الاستمارة.

3- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة.. إلخ).

4- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عاما، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة.. إلخ).

5- اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

6- استخراج الاشتراك للطلبة :

• يتم شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

• يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

• يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7يستخدم الاشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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