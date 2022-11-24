شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تستخرج اشتراك مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خطوات استخراج اشتراك المترو لكل الخطوط والأوراق المطلوبة، لكل الفئات سواء الجمهور العادى أو الطلاب أو ذوى الهمم وكبار السن.
1- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.
2- شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة (مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.. إلخ ) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 على الاستمارة.
3- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة.. إلخ).
4- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عاما، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة.. إلخ).
5- اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.
6- استخراج الاشتراك للطلبة :
• يتم شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .
• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.
• يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.
• يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.
• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.
• يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .
7. يستخدم الاشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.