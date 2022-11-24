شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. إنشاء وصيانة 107 مدارس وتوسيع 614 فصلا بقرى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية لـ"الخليج 365"، إن إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى مجال الأبنية التعليمة، بلغ 107 مدارس ما بين إنشاء 48 مدرسة جديدة، وتوسع 614 فصلا وصيانة وترميم 59 مدرسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 92 عملا ما بين إنشاء 44 مدرسة وتوسع 549 فصلا دراسيا، وصيانة 48 مدرسة، وجار تنفيذ 15 مدرسة ما بين إنشاء 4 وتوسع 54 فصلا وصيانة 11 مدرسة، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الأعمال فى مجال الأبنية التعليمية بلغت 97%.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.