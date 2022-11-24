شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الترتيل.. 42 عاما على رحيل الشيخ محمود خليل الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 24 نوفمبر ذكرى رحيل رائد الترتيل وأول من سجل المصحف المُعلم، الشيخ محمود خليل الحصرى، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، والذى ينسب إليه أنه كان أول من وثق القرآن الكريم صوتاً وأحد مؤسسى إذاعة القرآن الكريم، وظلت الإذاعة تفتتح برامجها بصوته منفردا عدة سنوات.

1. ولد الشيخ محمود خليل الحصرى فى قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بالغربية 17 سبتمبر من عام 1917.

2. ألحقه والده بكٌتاب القرية فحفظ القرآن الكريم وهو في سن الثامنة من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وعلوم القرآن.

3. في عام 1960 عين الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ عموم المقارئ المصرية.

4. عام 1961 كلفته الدولة بتسجيل القرآن الكريم بصوته ونشر هذه التسجيلات في أرجاء العالم الإسلامي لمواجهة تحريف المصحف الشريف.

5. كان الشيخ محمود خليل الحصرى من أوائل الملتحقين بالإذاعة المصرية، وظلت إذاعة القرآن الكريم تفتتح برامجها بصوته منفردا عدة سنوات.

6. عين الشيخ محمود خليل الحصرى خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.

7. 1966م اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامى رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر اقرأ بكراتشي بباكستان.

8. فى عام 1967 انتخب الشيخ محمود خليل الحصرى، رئيساً لاتحاد قراء العالم، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.

9. يعد الشيخ محمود خليل الحصري أول قارئ يتلو القرآن الكريم فى البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى، كما رفع الأذان بمقر الأمم المتحدة.

10. توفى الشيخ محمود خليل الحصرى في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر عام 1980، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير.