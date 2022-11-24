شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1% من الأطفال المبتسرين عرضة للإصابة بأزمات رئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجون إلى الدخول للمستشفى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن فيروس الإنفلونزا يتسبب فيما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام، وأوضحت وزارة الصحة أن فيروس الإنفلونزا يتسبب في حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام، لذلك تنصح بتلقى اللقاح لتقوى مناعتك وتحمى نفسك من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وأكدت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما يكون له مردود غير إيجابى على الصحة العامة، حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، وتابعت: "الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد".