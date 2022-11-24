شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: القمة العربية الصينية سيطرح بها تعاون أكبر وتوفير احتياجات دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القمة العربية الصينية المرتقبة في الرياض مهمة، مشيرا إلى أن العلاقات والتبادل التجاري بين الصين والدول العربية تصل إلى حوالى 300 مليار دولار، وهذا رقم ضخم للغاية ولكنه تبادل تجاري تقليدي.

وأضاف كرم جبر، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن القمة العربية الصينية المرتقبة سيكون مطروح بها تعاون عربي صيني على مستوى أكبر، وهناك اتفاق على أن تكون الصين شريك فاعل في القضايا التي تجري في المنطقة ويكون لها دور في توفير الأمن الغذائي للمنطقة العربية.

وأشار إلى أن القمة ستعقد بمشاركة عدد كبير من الرؤساء والصين حريصة أن يكون لها موضع قدم ويكون لها نشاط في المنطقة العربية، قائلا: "مصالح المنطقة العربية في الفترة القادمة أن يكون لها علاقة مع الدول التي تحقق ما تريده الدول العربية من أمن غذائي وطاقة بديلة"، مؤكدا أن الصين متقدمة في هذه الاشياء ومطلوب من الصين أن تلبي سياستها هذه الاحتياجات.