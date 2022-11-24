شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط عمرانى لـ"إكسترا نيوز": 98% من سكان مصر يعيشون على 3% من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني: إن 98% من سكان مصر يعيشون على 3% من الأرض، مما يدل على حجم تركز المشكلة السكانية فى نطاق ضيق جيدا من الأرض المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لأسباب من ضمنها أن المرافق لم تكن تشمل المناطق غير المأهولة.

وأضاف إسلام رأفت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن لدينا مسطحا كبيرا من الأرض المصرية فى الصحراء الغربية وأقل منه فى الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، حيث كانت هذه المناطق لفترات طويلة تعانى من الإهمال وعدم توصيل المرافق بشكل منظم.

وأكد أن مصر أنشأت شبكة طرق كبيرة واستغلت وجود بؤرة عمرانية موجودة بالفعل مثل الواحات فى الصحراء الغربية، ومشروعات لخلق شرايين تنموية فى الصحراء الغربية والشرقية والتى طرحة العالم المصرى الدكتور فاروق الباز منذ أكثر من 15 سنة، وإنشاء مدن تعبر عن النقلة الحضارية التى نحتاجها فى مصر.