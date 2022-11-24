شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على تصريح خطباء وإقامة شعائر بالمكافأة من الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الأوقاف تلقى طلبات الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة "على بند التحسين"، وإقامة الشعائر بنظام المكافأة لخريجي الأزهر الشريف، وفقًا لشروط وضعتها الوزارة يبرزها ”الخليج 365” في السطور التالية:

1- التقديم قاصر على خريجي الأزهر الشريف "الكليات الشرعية والعربية" وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من حملة المؤهلات العليا.

2- المسابقة تشمل المحافظات التالية: "السويس – بور سعيد – شمال سيناء -الإسكندرية – مطروح – الفيوم – المنيا".

3- يجب اجتياز الاختبارات المقررّة لاستخراج تصريح خطابة أو إقامة الشعائر بنظام المكافأة.

4- أتاحت الوزارة التقديم عبر موقعها الالكترونى لمدة أسبوع فقط بدءًا من الإثنين 21 نوفمبر.

وأطلقت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مسابقة لأفضل المساجد أداءً لأئمة وواعظات الأوقاف في برنامج "الدروس المنهجية"، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، من حيث عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، وصور النشاط الواردة في هذا الشأن، وتشمل المكافأة جميع المتميزين من القائمين على النشاط، كما سيتم صرف إثابة جهود غير عادية لمديري المديريات ومعاونيهم الذين أدت مديرياتهم نموذجًا مشرفًا من خلال التقارير والصور الواردة بهذا الشأن.