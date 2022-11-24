شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1365 جنيها للمرة الأولى بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء ارتفاع بحوالي 15 جنيها لتصل 1365 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بعد موجة صعود كبيرة أمس لتصل الأسعار إلي مستويات تاريخية وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب.

عيار 18 سجل 1170 جنيهات.

عيار 21 سجل 1365 جنيهات.

عيار 24 سجل 1560 جنيها.

الجنيه الذهب 10820 جنيها.

يتأثر الذهب عالمياً بالكثير من الأحداث التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، سواء كان ذلك بصورة ارتفاعات أو انخفاض، ويترقب سوق الذهب عالميا مجموعة من الأحداث الأسبوع الجاري قد تكون لاعبًا هامًا في تحريك الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية.

وتترقب الأسواق اليوم غدا الخميس 24-11-2022 إعلان تركيا عن قرار الفائدة، وبنهاية الأسبوع يوم الجمعة 25-11-2022 ستعلن ألمانيا عن مؤشر الناتج الإجمالي المحلي.