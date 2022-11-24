شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير برامج تدريب الأئمة وملء الفراغ الدعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير، الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة، وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة ".

وعرض الدكتور مختار جمعة خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة، إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى والتي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزاً، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

انخفاض الحرارة وأمطار رعدية غدا بعدة مناطق واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 17

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الخميس سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

إحالة صيدلانية وعاملة للجنايات لتسببهما فى وفاة طفلتين بالإسكندرية

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة (٩) شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

الحكومة: غرامة 5 ملايين جنيه لمن ينشر أو يقدم خدمات عن الأرصاد دون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

محكمة الجنايات تدرج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين عمرو محمد فوزي وأكرم عبد المنعم، بإدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب.

وجاء في القرار أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، إدارج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر امن دولة.

مصر تتابع بقلق شديد آثار الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية، من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وهى تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

الحكومة ترد على شائعة توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، مُوضحةً أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُشددةً على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني.

التضامن: حجم أعمال الجمعيات التعاونية الإنتاجية يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى اطلاق فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت " تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هانى محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدنى الخبير فى البورصة وأسواق المال.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذى يأتى مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية فى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

وأشارت القباج إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

الأرصاد: اضطراب الملاحة غداً والأمواج ترتفع لـ3 أمتار بالبحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح غدا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم.

الصحة: فحص مليون و680 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و680 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

التموين: انتهاء المهلة المحددة لحائزى الأرز الشعير والأبيض الأحد

تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

وفي حالة الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع، بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالى، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

كما تشدد وتناشد وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.