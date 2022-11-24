شكرا لقرائتكم خبر عن نسب تنفيذ تصل لـ100%.. "حياة كريمة" تغير واجهة قرى الصف وأطفيح فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة "حياة كريمة " في الجيزة، إن المبادرة عملت خلال المرحلة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا أن قرى مركزي الصف وأطفيح بالمحافظة شهدت تنفيذ مشروعات تنموية هائلة في كافة قطاعات البنية التحتية، شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبي كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المبادرة اهتمت في رؤيتها التنموية، برعاية المواطنين صحيا واجتماعيا، وذلك من خلال إطلاق قوافل طبية دورية تقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دورها وإسهامها فى زواج اليتيمات وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات بما أتاحته من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية وما توفره من مشاريع صغيرة للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا على أن المبادرة قامت بتنفيذ 1136 مشروعا بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، في قرى المحافظة خلال المرحلة الأولى من أعمال المبادرة.

وأشار أن مشروعات المبادرة شهدت تقدما ملموسا في معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مجمعات الخدمات الحكومية 100%، ووصلت نسبة العمل في محور الري وتبطين الترع إلى 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في محور الزراعة والطب البيطري ومشروعات قطاع الشباب والرياضة ومراكز الشباب 99.8%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات المدارس 100%، وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات التضامن الاجتماعي 95.5%.

وأكد أن المبادرة تسعى إلى نهو أعمال مشروعات المرحلة الأولى المتبقية قبل انطلاق شارة المرحلة الثانية، مشيرا أن نسبة التنفيذ في مشروعات مياه الشرب وصلت إلى 93%، وبلغ حجم الإنجاز في مشروعات قطاع الصحة 90%، ووصلت نسبة التنفيذ في مشروعات قطاع الصرف الصحي 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء 35%، وفي قطاع شبكة الطرق، انتهت المبادرة من تنفيذ 32% من المشروعات المستهدفة.