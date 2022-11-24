شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية حول "القيم الحاكمة للعلاقات الأسرية فى الدراما التليفزيونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على بحث ودراسة الموضوعات المطروحة على الساحة فى المجتمع المصرى، تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "القيم الحاكمة للعلاقات الأسرية فى الدراما التليفزيونية"، اليوم الأربعاء، وذلك برعاية الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هبة جمال الدين أستاذ الإعلام والرأى العام، والتى أكدت على أهمية القيم باعتبارها أحد العوامل الفاعلة الأساسية فى تكوين الرأى العام، ومن ثم تتضح أهمية دراستها بالدراما التليفزيونية التى تقدم العديد من القيم فى سياق العلاقات الأسرية؛ خاصة وأن الأسرة تعتبر النواة الأساسية للمجتمع بما يتطلب الحفاظ على هويتها وثقافتها.

وقامت د. سماح عبد الله أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز بعرض مدخل نظرى عن القيم بالتركيز على الجانبين المثالى والمادى، ثم عرضت د. رانيا أحمد أستاذ الإعلام المساعد بالمركز أبرز النتائج العامة للبحث بالتركيز على القيم الحاكمة لكل من: العلاقات الأخوية والعلاقات الزوجية والعلاقات بين الآباء والأبناء والعلاقات العائلية.

وعقب عرض النتائج الرئيسية للورقة، قام بالتعقيب نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصناع الدراما.