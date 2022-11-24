شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين فى حملة مكبرة بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بحي العمرانية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والمطاعم والباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية.

وفي ذات السياق، شنت المحافظة حملة إشغالات مكبرة بشوارع فيصل والعريش ورمسيس وترسا والشيخ ونظمي بالقطاع الشمالي، أسفرت عن رفع 120 حالة إشغال متنوعة.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها.



الإشغالات



جانب من رفع الإشغالات