شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تختتم الدورة الثانية للإعلاميين عن تغطية جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم 23 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية للبرنامج التدريبي للإعلاميين عن (تغطية جائحة كورونا والطوارئ الصحية)، والمنظم من منظمة الصحة العالمية في مصر بالتعاون مع برنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت المنظمة فى بيان، امتد البرنامج التدريبي للدورة الثانية على مدار 3 أيام، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، يهدف البرنامج لتدريب 120 صحفى/إعلامي على مدار 8 أشهر، بدورات شهرية ممتدة حتى شهر مايو 2023.

وحضر التدريب لهذه الدورة، 15 صحفيا وإعلاميا بترشيح من وزارة الصحة والسكان، تم تدريبهم من خلال نخبة من الأكاديميين والمهنيين في مجال الإعلام.

و قُدمت 9 جلسات تدريبية مختلفة، وتضمنت التدريبات موضوعات عدة منها: أساليب جذب الجمهور الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، القواعد والمبادئ الأساسية لعرض المحتوى العلمي، أخلاقيات الكتابة الصحفية والمهنية، كيفية تقديم وعرض البيانات وأنواع الخلل المعلوماتي، وغيرها من الموضوعات.

و حضر اليوم الختامي الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تسليم الشهادات للمتدربين.

و قام الدكتور حسين أمين، بتوجيه كلمة للمتدربين والترحيب بهم في هذا البرنامج المشترك، كما أكد الدكتور حسين أمين "على أهمية التعاون بين الجامعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بمصر، من أجل النهوض بأخلاقيات العمل الصحفي وتقديم كوادر مدربة على كل ماهو جديد في مجال الصحافة الصحية".

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، " أن وسائل الإعلام لها أهمية كبيرة في توصيل الرسائل الصحيحة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و قد أعربت عن سعادتها بالشراكة مع برنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أكدت على أن وسائل الإعلام لها دور أساسي ومسئولية كبيرة في تشكيل الآراء وتحفيز السلوكيات الصحية ومحاربة الشائعات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية مثل جائحة كورونا، التي لم تفاجئ الأنظمة الصحية فحسب ولكن أيضا نظم التواصل الجماهيرية، وأبرزت الحاجة الملحة إلى التغطية الإعلامية العلمية والأخلاقية والدقيقة".

وأختتم اليوم بتوزيع الشهادات وصور جماعية، وقد وجّه المتدربون كلمة شكر للمنظمين من برنامج التنمية المهنية ومنظمة الصحة العالمية بمصر على حسن التنظيم والاستقبال وقد أبدو استفادتهم بالبرنامج ومحتواه العلمي الذي حقق هدفه في تنمية وصقل مهاراتهم الصحفية للتعامل مع الطوارئ الصحية، وقد أشادوا بالمدربين ومهاراتهم العلمية.