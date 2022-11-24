شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكرم 127 من الأساتذة والأئمة والوعاظ والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

وبناءً على تقارير المتابعة الميدانية للأنشطة الدعوية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام والقطاع الديني؛ قرر معالى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكريم الأفضل أداءً في مجالس الإقراء، والإفتاء، والدروس المنهجية، والمنبر الثابت، من الأساتذة والأئمة والوعاظ والواعظات ، وذلك على النحو التالى:



الأساتذة والأئمة



الأئمة المكرمين



الأئمة



المشايخ المكرمين