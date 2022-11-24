شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواصفات امتحان شهر نوفمبر فى مادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر نوفمبر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل نهاية نوفمبر الجارى، موضحة أن بعض المديريات حددت موعد انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل، وبعضها تبدأ فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل تكون فيما درس الطالب خلال شهر نوفمبر فى المواد الدراسية المختلفة فقط، موضحة أن الأسئلة وضعتها الإدارات التعليمية من خلال التوجيه الفنى وأيضا المدارس فى المقرر الدراسى لشهر نوفمبر، مشددة على أن الامتحانات يتم إجراؤها خلال اليوم الدراسى، وبما لا يخل بانتظام الدراسة وبشكل يسهم فى تواجد الطلاب فى المدرسة، كما نهبت الوزارة على تفعيل درجات المواظبة والانضباط.