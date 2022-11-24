شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتأهيل الأئمة علميا وثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلا عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" يشرفني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بتأهيل الأئمة تأهيلًا علميا وثقافيا عاليا ودعمه الكبير في ذلك وصولا لخطاب ديني وسطي مستنير يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء ثوابت الشرع الشريف".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها، ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها".

كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء.

وعرض الدكتور مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021/2022 حوالي 2,035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/2021، في حين حققت هيئة الأوقاف في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها.