شكرا لقرائتكم خبر عن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت المواقع الأثرية والمتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، بجميع أنحاء الجمهورية، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا على زيارتها، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للآثار بفتح أبوابها مجانا للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين بمصر، وذلك ضمن احتفالات الوزارة بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدي المصريين وكذلك إتاحة الفرصة للأجانب والعرب والأفارقة المقيمين بمصر للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، موضحًا أن المناطق الأثرية والمتاحف كانت قد استعدت لهذا اليوم على أكمل وجه، حيث اصطحب مفتشي الآثار بهذه المواقع وأمناء المتاحف، الزائرين في جولات إرشادية مجانية تم خلالها تعريفهم بتاريخ هذه المواقع ومقتنيات المتاحف المختلفة.

وأكد د. مصطفى وزيري أنه على الرغم من التوافد الكبير إلا أن الزيارات شهدت تنظيما كبيرا مما أتاح الفرصة للزائرين بالإستمتاع بالزيارات على مدار ساعات الزيارة الرسمية، حيث أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بقضاء اليوم وسط عبق تاريخ وحضارة المصريين القدماء.