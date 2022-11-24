شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية.. اعتماد فرع جامعة كوفنترى بـ"الأعلى للجامعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لأفرع جامعات كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تفاصيل الاعتماد الخاص بالبرامج والكليات الخاصة بفرع جامعة كوفنتري من قبل المجلس الأعلى للجامعات تزامنًا مع قرب تخريج أول دفعة من فرع جامعة كوفنتري.

جاء ذلك بحضور كل من إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ستراتيس كاناراكوس، رئيس فرع جامعة كوفنتري، والدكتور فرانشسكو كارميلو، رئيس فرع جامعة نوفا، والدكتورة دينا برعي، مساعد رئيس المؤسسة للتنسيق الأكاديمي للفروع.

وأعلن إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس الأمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، عن استضافة مؤتمر ” QS Reimagine Education” و المعروف باسم "جوائز أوسكار التعليم " الشهر المقبل وذلك بالتنسيق مع جامعة نوفا حيث سيشارك 1400 متنافس حول العالم، بقيمة جوائز 50 ألف دولار حيث يشمل 18 فئة للجوائز للمعلمين و الجامعات وشركات تكنولوجيا التعليم والمنظمات التي تقدم مثالًا بارزًا على الابتكار في مجال التعليم.

وأضاف أن المؤسسة ستشهد نهاية العام الدراسي الجاري تخريج أول دفعة من كليات جامعة كوفنتري البريطانية من برامج كلية الهندسة، وكلية الحوسبة، وكلية التصميم والإعلام الرقمي، لافتا إلى أن خريجي الجامعة يحصلون على شهادة من الجامعة الأم، حيث تم التجهيز الشامل لتخريج اول دفعة ومعادلة الدرجات العلمية من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم ادراج فرع جامعة كوفنتري ضمن الجامعات المعتمدة بالمجلس الاعلى للجامعات مما يؤهل الطلاب للعمل بكافة الأسواق المحلية والعالمية.

وكشف ”سلامة“، أن جامعات المعرفة الدولية بصدد إبرام عدد من بروتوكولات للتعاون المشترك مع بعض الجامعات الأهلية الجديدة والحكومية في ظل الدور المجتمعي الرائد الخاص بها، من حيث تبادل الخبرات العلمية والثقافية، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة التعليمية والارتقاء بمستوى الخريج ليكون منافسا وبقوة لسوق العمل إقليمياً ودوليًا.

وتابع، أن العام الدراسي الجامعي الجديد 2023 سيشهد انضمام برامج جديدة لفرع جامعة كوفنتري كما انه يتم التنسيق حاليا لاضافة برامج في المجال الطبي والعلاج الطبيعي، لتكون نواة للمدينة الطبية الشاملة المزمع إنشاؤها عام 2024 بحرم المؤسسة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول مجمع تعليمي طبي في العاصمة الادارية ، تنفيذًا لرؤية وتوجهات الدولة المصرية وبما يلبي أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أعلن ”سلامة“، ان مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تستعد لإنشاء فرع جديد لها في مدينة الشيخ زايد الجديدة قريبا على مساحة 30 فدان وذلك بعد الانتهاء من كافة الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

وفى ختام المؤتمر كرم إيهاب سلامة، عدد الصحفيين، ومنحهم درع الجامعة، نظرًا لمجهوداتهم المتواصلة في تغطية فعاليات الجامعة المختلفة، ودورهم البناء في تغطية الأحداث المختلفة في الجامعات المصرية، موجهًا الشكر لهم عما يبذلونه.