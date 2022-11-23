شكرا لقرائتكم خبر عن برّ وحماية اجتماعية وصيانة لأموال الأوقاف.. توجيهات رئاسية بالحفاظ على أموال الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

شدد الرئيس على أهمية أموال الوقف وضرورة الحفاظ عليها وحسن إدارتها وتنميتها

العمل الدؤوب على تحصيل مستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف

وجه الرئيس بتضافر جهود أجهزة الدولة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف

العمل على سرعة الفصل فى قضايا الوقف المتداولة حاليا لتعزيز حماية أموال وأصول الأوقاف

عرض الوزير إيرادات هيئة الأوقاف البالغة 2.035 مليار جنيه بالعام المالى 2021/ 2022

حققت إيرادات هيئة الأوقاف زيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالى 2020/ 2021

زيادة الإيرادات بالربع الأول من العام المالى الجارى 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

عرض الوزير موقف الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها حتى الآن

عرض الوزير جهود البر وصكوك الإطعام فى ضوء توجيهات الرئيس بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية

بلغ إجمالى الصكوك بالعام الجارى 218 مليون جنيه بزيادة 75 مليونا تمثل 53% عن العام الماضى

عرض مساعد الوزير خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية الرامية لتحقيق أقصى استفادة من أصول الوقف



الرئيس السيسى



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