شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حاسمة لحماية أراضى الدولة والملكية الفكرية.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" فى اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. قرارات حاسمة لحماية أراضى الدولة والملكية الفكرية.. مجلس الوزراء: غرامة 5 ملايين جنيه لمن ينشر أو يقدم خدمات عن الأرصاد دون ترخيص.. قطع المرافق عن أى عقار مبنى بالتعدى على أراض مملوكة للدولة.. ومدبولى: مصر نجحت فى قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ

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