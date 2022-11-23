شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحركة المرورية بطريق بنها شبرا الحر بعد رفع حادث تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الإدارة العام لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق شبرا بنها الحر، بعد وقوع حادث سقوط سيارتين، إحداهما نقل تحمل مواد بترولية من أعلى الطريق بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الأخرى، وإصابة قائد النقل.

وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة قائد النقل المصاب، وندب المعمل الفني لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه وملابساته.

وكان قد شهد طريق شبرا بنها الحر في محافظة القليوبية شهد حادث سقوط سيارتين من أعلى الطريق الأولى سوزوكي، والثانية نقل بسبب السرعة ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارة الأولى ووفاة قائدها، بينما أصيب قائد السيارة الثانية، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بطوخ بسقوط سيارتين سوزوكي ونقل من على الطريق الحر بنطاق دائرة طوخ ووفاة أحد قائدي السياراتين نتيجة اشتعال النيران في سيارته.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وتم السيطرة على النيران بالسيارة، وتبين أن السيارتين سقطتا من على الطريق الحر أثناء سيرهما على الطريق بسرعة جنونية، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة السوزوكي، ووفاة قائدها بينما أصيب قائد السيارة النقل، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.