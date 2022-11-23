شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطى سكان العالم حاجز الـ8 مليارات: معدلات إنجاب 20 دولة تقل عن الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى تعداد السكان العالمى منذ أيام حاجز الـ8 مليارات شخص، ولكن هذا لا ينفى حقيقة أن بعض الدول تعانى من النمو السكانى السلبى وفيما يلى معلومات عن تلك الدول التى يبلغ عددها 20 من أصل 193¸ وفقا لموقع ورلد بوبيليشن رفيو.

بلغاريا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 22.5% من 6.9 مليون فى 2020 إلى 5.4 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو الهجرة إلى الخارج.

ليتوانيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 22.1% من 2.7 مليون فى 2020 إلى 2.1 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو الهجرة إلى الخارج.

لاتفيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 21,6% من 1.9 مليون فى 2020 إلى 1.5 مليون فى 2050. والاسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وانخفاض معدلات الانجاب.

أوكرانيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 19.5% من 43.7 مليون فى 2020 إلى 35,2 مليون فى 2050. والاسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وزيادة عدد الوفيات عن عدد المواليد حيث أن عدد المواليد لكل الف شخص هو 9.2, بينما عدد الوفيات هو 15.2.

سربيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 18,9% من 8.7 مليون فى 2020 إلى 7.1 مليون فى 2050. والاسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وانخفاض معدلات الانجاب.

البوسنة والهرسك

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 18.2% من 3.3 مليون فى 2020 إلى 2,7% فى 2050. والسبب الرئيسى هو انخفاض معدل المواليد عن الطبيعي. فمن المفترض أن يكون 2,1 طفل لكل سيدة, ولكنه فى البوسنة والهرسك، يقف عند 1,26 طفل لكل سيدة.

كرواتيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 18% من 4,1 مليون فى 2020 إلى 3.4 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو انخفاض معدل المواليد

مولدوفا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 16.7% من 4 مليون فى 2020 إلى 3.4 مليون فى 2050. والاسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وزيادة عدد الوفيات عن عدد المواليد

اليابان

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 16.3% من 126.5 مليون فى 2020 إلى 105.8 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو انخفاض معدل المواليد عن الطبيعي. فمن المفترض أن يكون 2,1 طفل لكل سيدة, ولكنه فى اليابان, يقف عند 1,42 طفل لكل سيدة.

ألبانيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 15.8% من 2,9 مليون فى 2020 إلى 2,4 مليون فى 2050. السبب الرئيسى هو أن أكثر من 38% من سكانها يعيشون فى الخارج

رومانيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 15.5% من 19.2 مليون فى 2020 إلى 16.3 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو الهجرة إلى الخارج.

اليونان

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 13,4% من 10,4 مليون فى 2020 إلى 9 مليون فى 2050. السبب الرئيسى هو زيادة عدد الوفيات عن عدد المواليد¸ ومن الممكن أن تصبح نسبة انخفاض السكان 50% بحلول 2050 فى حالة استمرار انخفاض أعداد المواليد.

ايستونيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 12,7% من 1,3 مليون فى 2020 إلى 1,2 مليون فى 2050. السبب الرئيسى هو انخفاض معدلات الانجاب.

المجر

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 12.3% من 9,7 مليون فى 2020 إلى 8,5 مليون فى 2050. السبب الرئيسى هو انخفاض معدلات الانجاب.

بولاندا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 12% من 37.8 مليون فى 2020 إلى 33.3 مليون فى 2050. والأسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وانخفاض معدلات المواليد.

جورجيا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 11,8% من 4 مليون فى 2020 إلى 3,5 مليون فى 2050 مليون. والسبب الرئيسى هو الهجرة إلى الخارج.

البرتغال

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 10,9% من 10,2 مليون فى 2020 إلى 9,1 مليون فى 2050. والسبب الرئيسى هو الهجرة إلى الخارج.

مقدونيا الشمالية

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 10,9% أيضا من 2,1 مليون فى 2020 إلى 1,9 مليون فى 2050. السبب الرئيسى هو انخفاض معدلات الانجاب.

كوبا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 10,3% من 11,3 مليون فى 2020 إلى 10,2 مليون فى 2050. والأسباب الرئيسية هى الهجرة إلى الخارج وانخفاض معدلات المواليد.

إيطاليا

من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان بنسبة 10,1% من 60,5 مليون فى 2020 إلى 54,4 مليون فى 2050. والأسباب الرئيسية هى أيضا الهجرة إلى الخارج وانخفاض معدلات المواليد.