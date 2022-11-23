شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة تفجيرات القدس: مقتل إسرائيلى وإصابة 47 بينهم 3 في وضع خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، الأربعاء، الحصيلة النهائية لتفجيرات القدس صباح اليوم، مؤكدة أن التفجيرات أدت لمقتل مستوطن واحد وإصابة 47 آخرين، بينهم 23 لا يزالون في المستشفيات، بينهم 3 بوضع حرج وخطير.

وقال مصدر بارز فى الشرطة الإسرائيلية، لقناة "كان" الرسمية، الأربعاء، إن القنبلتين اللتين استُخدمتا فى تفجيرى محطتى الحافلات بالقدس صباحًا، تم تفجيرهما عن بعد .

ونسبت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى المصدر الذى لم تسمه قوله "هاتان قنبلتان كبيرتان، تم تفجيرهما عن بعد كما يتضح، بعد أن تم وضعهما فى حقيبتين بهما مسامير من أجل زيادة تأثير الشظايا المتفجرة وعدد القتلى" .

ورجح مصدر الشرطة الإسرائيلية أن تكون القنبلتين تم زرعهما بواسطة مُهاجم واحد فقط، مشيرا إلى أن الهدف كان هو إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والمصابين.

وقال المصدر إن هذا تحول لم يعتده الإسرائيليون فى الهجمات.