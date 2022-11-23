توجيهات رئاسية بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة، بالنظر لدورهم المهم فى نشر الخطاب الدينى المستنير، الذى يهدف إلى إعمال العقل فى فهم مستجدات الحياة، وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أى فراغ دعوى كان قائماً من قبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012