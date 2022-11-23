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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة، بالنظر لدورهم المهم فى نشر الخطاب الدينى المستنير، الذى يهدف إلى إعمال العقل فى فهم مستجدات الحياة، وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أى فراغ دعوى كان قائماً من قبل.
تابع الرئيس جهود الأوقاف فى تعزيز العمل الدعوى المجتمعى وتدريب الأئمة
عرض الوزير خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة
عرض خطة الدورات المُتقدمة رفيعة المستوى المخصصة لنخبة من أكثر الأئمة تميزا
تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات من مصر وأنحاء العالم
عرض الوزير تطور العمل الدعوى وجهود تكثيف الأنشطة وتنوع وسائلها
استعرض تفاصيل استعادة المساجد دورها الحيوى فى التثقيف الوسطى المستنير
عرض الوزير جهود الأوقاف فى التأليف والترجمة والنشر وتيسير العلوم