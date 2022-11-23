شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة ترد على شائعة توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، مُوضحةً أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُشددةً على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التضامن: حجم أعمال الجمعيات التعاونية الإنتاجية يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ فى اطلاق فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت " تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هانى محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدنى الخبير فى البورصة وأسواق المال.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذى يأتى مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية فى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

وأشارت القباج إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

الأرصاد: اضطراب الملاحة غداً والأمواج ترتفع لـ3 أمتار بالبحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح غدا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم.

الصحة: فحص مليون و680 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و680 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

التموين: انتهاء المهلة المحددة لحائزى الأرز الشعير والأبيض الأحد

تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

وفي حالة الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع، بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالى، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

كما تشدد وتناشد وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.