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شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.
الموافقة على مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية متضمنا عقوبات صارمة لمن يقدم خدمات الأرصاد دون ترخيص
قطع المرافق وعدم توصيلها أو نقلها من أى عقار جرى بناؤه بالتعدى على أراضٍ مملوكة للدولة
الموافقة على إنشاء "الجهاز المصرى للملكية الفكرية" كهيئة عامة بما يتفق مع التزامات مصر الدولية
الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية بالعاشر من رمضان
هدف المنطقة العمل فى إنتاج وتصنيع كل مستلزمات الألعاب الرياضية للعلامات التجارية العالمية
الموافقة على طلب هيئة الاستثمار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم "ترانس مصر" لإدارة وتشغيل المحطات بالإسكندرية
تعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر فى إطار الحرص على تطوير التعليم الجامعى
اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب القاهرة بيع قطعة أرض 3 آلاف متر فى مدينة نصر لإقامة محطة وقود
اعتماد دراسة "المالية" بشأن طلب بورسعيد التصرف فى أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة لصالح إحدى الجمعيات الخيرية
اعتماد دراسة "المالية" بشأن طلب جنوب سيناء التصرف فى قطعة أرض 5001 متر لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحى
الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن التكلفة التقديرية للتغذية الكهربائية لخط القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – مطروح – الفيوم"