شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح أحقية صرف بدل ساعات عمل إضافية للعاملين بامتحانات الشهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطبا للمديريات التعليمية، بشأن مدي أحقية صرف بدل ساعات عمل إضافية لبعض العاملين المشاركين بأعمال مركز توزيع أسئلة الدبلوم الفنية وغرفة عمليات الشهادات العامة في ذات الأيام .

وأوضحت أنه لا يجوز صرف بدل ساعات عمل إضافية للعاملين المشاركين بأعمال مركز توزيع الأسئلة وغرفة عمليات الشهادات العامة في ذات الأيام، نظراً لأنه يتم صرف مكافأة لهم نظير العمل بتلك اللجان طبقا للقرار الوزارى رقم 1365 لسنة 1994 ولا يجوز صرف ساعات عمل إضافية لعدم ازدواجية الصرف من مهمة واحدة.