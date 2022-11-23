هل يجوز للطلاب الوافدين والتعليم المدمج الترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية؟

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الخميس أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تتم إتاحة فتح باب الترشح بالجامعات، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” نصوص اللائحة، وهل يجوز للطلاب الوافدين والدراسات العليا الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات أم لا؟

وحددت اللائحة الإدارية المنظمة لقواعد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية شروط التقدم للترشح، والتى ورد من بينها ضرورة أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

كما ذكرت المادة 14 على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.