شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للطلاب الوافدين والتعليم المدمج الترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية؟ والان مع تفاصيل الخبر
وحددت اللائحة الإدارية المنظمة لقواعد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية شروط التقدم للترشح، والتى ورد من بينها ضرورة أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
كما ذكرت المادة 14 على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور طايع عبد الطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من: الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار سامح سيد مستشار الوزير القانوني، ويمنى ياسر بمكتب الوزير، وإبراهيم سعيد حمزة مدير عام نائب رئيس جامعة عين شمس، وأحمد محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان العليا المشرفة على الانتخابات بالجامعات والمعاهد، وإعداد التقارير اليومية والإحصاءات للعملية الانتخابية.