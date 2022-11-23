وزيرة الهجرة تصل إلى الرياض للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج وكبار المسئولين

القاهرة - سامية سيد - وصلت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة السعودية الرياض، فى أولى زياراتها الخارجية، للقاء أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، والتى تعد أكبر جالية مصرية بالخارج.

وكان فى استقبال السفيرة سها جندى، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجى قنصل مصر العام بالرياض، وممثل وزارة الخارجية السعودية، عبد الله بن غالب مساوى الشريف؛ لبدء زيارتها الرسمية، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة بمدينتى الرياض وجدة لقاءات مع عدد من المسئولين بالمملكة، حيث تلتقى بالرياض مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية السعودى، ووكيل وزير الخارجية السعودى للشئون القنصلية ووكيل وزير الخارجية السعودى للجهات المتعددة الأطراف؛ لبحث القضايا المشتركة والملفات ذات الصلة المتعلقة بالجالية المصرية، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة والوثيقة للبلدين الشقيقين.

ويرافق الوزيرة وفدًا رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة ابناءنا فى الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وممثلى البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج وحل أى مشكلات تواجه المصريين بالخارج فى المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهرى بعد التقاعد.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الهجرة خلال الزيارة فعاليات معرض عقارى بالرياض فى المملكة العربية السعودية، بداية من غدًا الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة 2.30 ظهرًا، بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من مسئولى الشركات العقارية المشاركة بالمعرض، ويشارك ممثلو البنوك فى الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين فى شراء وحدات عقارية فى المشروعات الإسكانية.

وقالت السفيرة سها جندى، أن المعارض العقارية المصرية تحقق نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المصريين بالخارج وأهل البلد المضيف، مشيرة إلى أن المعرض يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة فى جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقارى، فضلًا عن الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التى أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون فى الخارج والمجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار فى وقت قياسى.