شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى الواحات البحرية ومدينة الباويطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لمواطنيها بالقرى والنجوع والمناطق النائية، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التى بحاجة للتدخل إلى المستشفيات لتلقى الرعاية المناسبة، وذلك فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفداً من الجهات المنظمة والمشاركة فى القافلة الموجهة لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والذى ضم الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد شعبان مدير القوافل الطبية بمجلس الوزراء، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية بين الجهات المشاركة لإطلاق قافلة علاجية شاملة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته توفير كل سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة والهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تقدم خدماتها العلاجية على مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 24 و25 نوفمبر بمدينة الواحات البحرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين، وذلك للكشف على نفقة الدولة مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان على أن تستقبل القافلة المواطنين اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ3 عصراً.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالجهات المشاركة في القافلة موجهاً الشكر لهم للسعى نحو التعاون مع الجهاز التنفيذى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم أن القافلة تضم تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية) كما سيتم إجراء العمليات الجراحية للحالات العاجلة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إلى أنه سيتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على نفقة مجلس الوزراء من خلال مركز العلاج الطبيعى والتأهيل التابع للقوات المسلحة، مؤكداً على أن استقبال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم لفريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم يعد رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية الى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الاكثر احتياجا في كل ربوع محافظة الجيزة.