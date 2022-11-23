شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تلتقى رئيس هيئة سلامة الغذاء وتؤكد ضرورة تعيين أطباء بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أمس الثلاثاء وفد من النقابة العامة للبيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، وعضوية كل من الدكتورة شيرين زكي وكيل المجلس، مقرر لجنة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة، بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم اللقاء فى أجواء ودية واتفاق مشترك على التعاون المثمر البناء بين النقابة العامة والهيئة فى الموضوعات المطروحة للنقاش.

وقد عرض النقيب العام أطروحات فيما يخص دور الطبيب البيطري والنقابة فى منظومة سلامة الغذاء وفقًا لأهداف الدولة ورؤية القيادة السياسية فى توفير غذاء صحى آمن للمواطن، وامكانيات النقابة في تدريب الأطباء البيطريين بالهيئة وخارجها بالمركز العلمي للنقابة العامة.

كما ناقش وفد النقابة العامة للأطباء البيطريين، أهمية وضرورة تعيين كادر بشري بالهيئة والمحافظات بمتوسط 6 آلاف طبيب بيطري كعدد مبدئي للمساهمة في تطبيق منظومة صحة وسلامة الغذاء للمواطن المصرى بكافة المحافظات، وقد تم الاتفاق المبدئي على عمل بروتوكول تعاون بين النقابة العامة والهيئة.