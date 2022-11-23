شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بمنح 3283 معلمًا من الأخصائيين شهادة الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم قرارًا وزاريًا رقم (247) لسنة 2022، بمنح عدد 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيى الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.

ونص القرار الوزارى على أن يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020، والبالغ عددهم (3283)، حيث يتم نقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

كما نص القرار على أن يتم نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي - أثناء الخدمة - إلى معلمي المواد العملية العلمية معًا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.

واختتم نص القرار "يصدر المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف - بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل - إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.