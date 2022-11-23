شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل بعيد الطفولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بعيد الطفولة، بمشاركة أطفال المراحل الدراسية المختلفة وسط حضور بعض أولياء الأمور.

وقال مجدى أبو السعد مدير المدرسة أثناء الاحتفال: إن مرحلة الطفولة فترة مميزة تحمل مشاعر البراءة والصدق والمحبة، ولابد لنا أن نتعلم من الأطفال صفاتهم الجميلة.

وتضمن الحفل بعض العروض الغنائية للأطفال وعروض الجمباز الإيقاعى.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحى والدينى للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابطا عمليا يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء فى مصر.