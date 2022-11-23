نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بكرداسة

كما تفقد النائب، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شوارع الشيخ الجديد والسوق الجديد وجمال عبد الناصر وداير عملية المياه، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة كرداسة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

محمد يوسف

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