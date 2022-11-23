شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة كرداسة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.
وشملت جولة النائب، تفقد أعمال التطوير والرصف بشوارع السوق الجديد 1 والسوق الجديد 2 وامتداد جمال عبد الناصر وموازي جمال عبد الناصر وداير الناحية والمعهد الديني.
كما تفقد النائب، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شوارع الشيخ الجديد والسوق الجديد وجمال عبد الناصر وداير عملية المياه، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.
رافق نائب المحافظ، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.