النقل: افتتاح طريق الصحراوى الغربى من السباعية لإدفو لأسوان 30 ديسمبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم افتتاح طريق الصعيد الصحراوى الغربى القطاع من السباعية لإدفو لأسوان بطول 112 كم طريق مزدوج فى 30 ديسمبر نهاية العام، مشيرا إلى سيتم الانتهاء من ازدواج المسافة من أسوان لابوسمبل بطول 200 كم فى 30 /6 / 2022.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات له أنه تم إنشاء وافتتاح محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم، ومنها محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضى ويجرى حاليا تنفيذ 2 محور جديد وهما محورى دراو وبديل خزان أسوان والذى سيربط الطريق الشرقى حتى برنيس على البحر الأحمر وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية ليصبح إجمالى عدد المحاور فى نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهى كلابشة - بديل خزان أسوان- دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبرى الملجم)

وأوضح أن وزارة النقل تولى اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق فى نطاق محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة أسوان حيث يجرى حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالى أطوال 141 كم.